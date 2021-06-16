Мова йде про засідання процесу у справах про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів

В Україні заборонили фіксацію судового процесу у справах за отриманням дозволу на розвідувальні заходи. Сьогодні набрали чинності зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів», повідомляє «Голос України».

Він заборонив фіксацію технічними засобами судового процесу у справах про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

У законі також прописано, що глава апеляційного суду здійснює відповідно до ЗУ «Про розвідку» повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб при здійсненні розвідувальної діяльності.

Або ж він може призначати суддю (суддів) з-поміж суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

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