Вбивство Гандзюк: суд розглянув клопотання Мангера про зміну запобіжного заходу

Запобіжний захід без права внесення застави для Владислава Мангера діятиме щонайменше до 9 липня

Запобіжний захід без права внесення застави для Владислава Мангера діятиме щонайменше до 9 липня

Адвокати просили суд змінити їх підзахисному запобіжний захід з утримання під вартою на заставу

Дніпровський райсуд Києва відхилив клопотання захисту Владислава Мангера про зміну йому запобіжного заходу, залишивши під вартою обвинуваченого у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.

Як пише «Інтерфакс-Україна», адвокати просили суд змінити їх підзахисному запобіжний захід з утримання під вартою на заставу, аргументуючи тим, що матеріали справи вже досліджені судом, і Мангер не може впливати на свідків.

Проте, суд відмовив у задоволенні клопотання.

Нагадаємо, скандальний нардеп від ОПЗЖ хотів взяти Мангера на поруки.

Як відомо, запобіжний захід без права внесення застави для Мангера та Левіна подовжили до 9 липня. Сторона обвинувачення наполягала на подовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відстороненні від посади.

Адвокат Владислава Мангера клопотав про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту. За словами сторони захисту, Мангер був під заставою, не порушував закону, тому утримувати його під вартою необгрунтовано.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що може пишатися справою про вбивство Катерини Гандзюк, тому що його організатори зараз за ґратами.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру – на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

Ключового фігуранта справи, Олексія Левіна, було затримано 24 січня 2020 року у Болгарії завдяки співпраці місцевих правоохоронців з СБУ та Офісом генерального прокурора України. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність. 16 березня Олексія Левіна було екстрадовано в Україну.