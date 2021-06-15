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    Вірастюк під крики «ганьба» склав депутатську присягу (відео)

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    Вірастюк під крики «ганьба» склав депутатську присягу (відео)
    Фото: РБК-Україна

    Вірастюк переміг на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області

    Парламентарій Василь Віраюстюк приніс присягу народного депутата у Верховній Раді. Раніше Центральна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Вірастюка народним депутатом. Нардеп зачитував присягу під крики «Ганьба!».

    Вірастюк переміг на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

    Рішення про реєстрацію Вірастюка народним депутатом підтримали 16 з 17 членів Центрвиборчкому. Рішення ухвалили на засіданні 9 червня.


    Як відомо, його двічі визнавали переможцем довиборів до парламенту на 87-му окрузі. Вперше Вірастюк був визнаний переможцем ще у квітні 2021 року, але протокол Центрвиборчкому скасував Верховний суд. Суд визнав дії ЦВК протиправними.

    Нагадаємо, 5 травня Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно. За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК, які брали участь у засіданні.

    1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.

    У квітні ЦВК вже визнавав Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу. Однак цей протокол згодом скасував Верховний суд, визнавши дії комісії протиправними.

    19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87 і визнав Вірастюка нардепом, але 21 травня кандидат Олександр Шевченко оскаржив протокол у Верховному суді.

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    Теги: ЦВК Верховна Рада суд депутат Василь Вірастюк
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    Вірастюк під крики «ганьба» склав депутатську присягу (відео)