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    В Україні зафіксовано п'ять випадків АЧС

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    <p>В Україні регулярно фіксують АЧС</p> - В Україні зафіксовано п'ять випадків АЧС

    В Україні регулярно фіксують АЧС

    В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника хвороби

    В Україні зареєстрували чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) - в Одеській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

    Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у середу, 1 серпня.

    Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби в зазначених регіонах, з 27 по 31 липня на території цих областей зареєстровано п'ять випадків захворювання АЧС - два серед диких свиней, три - серед тварин у домашніх господарствах.

    Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника хвороби.

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