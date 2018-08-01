В Україні зафіксовано п'ять випадків АЧС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні регулярно фіксують АЧС

В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника хвороби

В Україні зареєстрували чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) - в Одеській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у середу, 1 серпня.

Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби в зазначених регіонах, з 27 по 31 липня на території цих областей зареєстровано п'ять випадків захворювання АЧС - два серед диких свиней, три - серед тварин у домашніх господарствах.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника хвороби.