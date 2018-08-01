В Україні зафіксовано п'ять випадків АЧС
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В Україні регулярно фіксують АЧС
В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника хвороби
В Україні зареєстрували чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) - в Одеській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.
Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у середу, 1 серпня.
Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби в зазначених регіонах, з 27 по 31 липня на території цих областей зареєстровано п'ять випадків захворювання АЧС - два серед диких свиней, три - серед тварин у домашніх господарствах.
Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника хвороби.