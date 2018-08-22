В Україні запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій



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У реєстрі можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою в Україні

В Україні вже запрацював публічний реєстр одержувачів субсидій, у якому показано розмір субсидії за всі періоди.

Про це в інтерв’ю виданню «Слово і діло» повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

У реєстрі можна перевірити наявність субсидії за будь-якою адресою в Україні. На сайті також показано розмір отриманої субсидії за всі періоди.

При цьому Рева відзначив, що особистих даних на сайті немає, лише інформація про нараховану допомогу.

«Ми сховали всі персональні дані, але ви можете подивитися, чи є в людини субсидія та який її розмір», – розповів міністр.

На засіданні уряду реєстр ще не представили. Обіцянку представити публічний реєстр Рева давав ще 17 липня.

Зараз публічний реєстр одержувачів субсидій працює за цією адресою.

Нагадаємо, середній розмір субсидії у липні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 28,8% і становив 103,9 грн.

Також повідомлялося, що економні субсидіанти можуть отримати премії, якщо вчасно подадуть документи.