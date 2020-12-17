В Україні запровадили штрафи для бізнесу і організацій за відсутність масок

За недотримання вимог організації можуть отримати штраф розміром від 3400 до 5100 гривень

Верховна Рада ухвалила закон про штрафні санкції для суб’єктів господарювання, які допускають відсутність масок чи респіраторів на громадянах. Законопроєкт № 3890 підтримав 241 нардеп.

Відтепер посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, головним державним санітарним лікарям та їх заступникам надаються повноваження штрафувати суб'єктів господарювання на суму 3400-5100 грн за пропуск осіб в громадські будинки/транспорт під час карантину без вдягнутих засобів захисту, що закривають ніс та рот, та за обслуговування підприємцями чи працівниками суб’єктів господарювання без вдягнутих засобів захисту.

При цьому, маска або респіратор обов'язково мають закривати ніс і рот.

Прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» https://t.co/jAjdjwUB6J pic.twitter.com/pT9iXtRBB7 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 17, 2020

З 19 листопада в Україні за неносіння масок правоохоронці мають право штрафувати без рішення суду.

Зокрема, перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.