У МВС розповіли, кого в першу чергу штрафують за відсутність маски

Адміністративний протокол складається на місці

В Україні за перші чотири дні дії нових штрафів щодо відсутності медичної маски в громадських місцях співробітники поліції оштрафували понад дві тисячі порушників.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомив радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Іван Варченко.

Він зазначив, що адміністративний протокол складається на місці і людина зобов'язана його оплатити.

«Що стосується нових юридичних обставин, які з'явилися в зв'язку з новою нормою кодексу України про адміністративні правопорушення та стосуються фізичних осіб, штраф від 170 до 255 грн накладається на місці, адміністративний протокол тут же складається на місці і людина зобов'язана оплатити», – сказав він.

Як зазначив радник Авакова, на людей, які відмовляються платити, очікують неприємності:

«Далі виконавче провадження, проблеми для людини за несплачений штраф можуть бути в зв'язку з роботою по цьому виконавчому провадженню, коли людина не матиме можливості скористатися якимись привілеями і можливостями і таке інше».

Варченко уточнив, що за чотири дні дії нової статті Кодексу України про адміністративні правопорушення складено близько 2200 таких адміністративних протоколів.

«Це значно більше, ніж складалося дотепер. Ми розуміємо, що насправді ці штрафи можуть бути дієвим засобом. Хоча ми виходимо з того, що поліція проводить перш за все роз'яснювальну роботу, пояснюючи людям, що треба надягати маски. Лише у випадку зухвалої відмови дотримуватися норм законів та адміністративних актів, накладається штраф», – додав радник глави МВС.

Нагадаємо, ватага «антимасочників» у Маріуполі побила пасажира тролейбуса (відео).

Як відомо, в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Нагадаємо, що починаючи з 21 листопада, набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

До слова, зменшення кількості хворих можна зафіксувати через два тижні після «карантину вихідного дня», заявив Степанов.