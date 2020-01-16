В Україні затвердили список опорних лікарень



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Йдеться про 211 опорних медичних установ

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, згідно з яким затверджується перелік опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах до 2023 року. Під час формування переліку брали до уваги доступність закладів для пацієнтів, оскільки шлях до лікарні має займати не більше години.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Як зазначається, завдяки цьому рішенню в Україні має поліпшитися доступність медичної допомоги.

Під час формування переліку однією з головних умов була доступність закладів для пацієнтів. Шлях до лікарні, як наголошується, не повинен перевищувати одну годину. Таким чином, до списку внесли медичні заклади, які відповідають вимогам і можуть забезпечити належну і своєчасну допомогу пацієнта.

Загалом, було затверджено 211 опорних медустанов, із них у Вінницькій - десять, Волинській - сім, Дніпропетровській - п'ятнадцять, Донецькій - одинадцять, Житомирській - шість, Закарпатській - вісім, Запорізькій - дев'ять, Івано-Франківській - дев'ять, Київській - тринадцять, Кіровоградській - сім, Луганській - п'ять, Львівській - дев'ять, Миколаївській - шість, Одеській - тринадцять, Полтавській - вісім, Рівненській - сім, Сумській - сім, Тернопільській - шість, Харківській - п'ятнадцять, Херсонській - вісім, Хмельницькій - десять, Черкаській - вісім, Чернівецькій - п'ять і Чернігівській області - дев'ять.

Раніше повідомлялося, що від 1 квітня в Україні запрацює Програма медичних гарантій, до неї увійшли амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна, екстрена, паліативної меддопомоги, медична реабілітація та програма «Доступні ліки».

Серед іншого, МОЗ виділило п'ять пріоритетних напрямків: лікування гострого інфаркту та інсульту, допомога під час пологів, допомога передчасно народженим дітям і рання діагностика онкологічних захворювань.