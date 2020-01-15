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    Здоров'я

    В МОЗ оприлюднили перелік безоплатних послуг під час пологів

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    В МОЗ оприлюднили перелік безоплатних послуг під час пологів

    Програма медичних гарантій у повному обсязі запрацює з 1 квітня

    В Україні послуги, які надаватимуться за пріоритетним напрямком «Допомога під час пологів», будуть безкоштовними. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з повідомленням на сайті відомства, пакет медпослуг під час пологів буде включати:

    • фізіологічні пологи;
    • ургентний і плановий кесарів розтин;
    • моніторинг стану породіллі і дитини; знеболювання при пологах;
    • лабораторні та інструментальні обстеження;
    • інтенсивну терапію в разі виникнення ускладнень у породіллі;
    • реанімацію і стабілізацію стану новонароджених;
    • вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;
    • метаболічний скринінг у новонароджених;
    • консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

    Програма Медгарант у повному обсязі запрацює з 1 квітня 2020 року. За програмою виділено п'ять пріоритетних послуг, які Національна служба здоров'я оплатить за підвищеним тарифом - лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, допомога під час пологів, неонатальна допомога, а також ендоскопічні обстеження, спрямоване на ранню діагностику онкологічних захворювань.

    Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня послуги пологи
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