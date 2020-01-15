В МОЗ оприлюднили перелік безоплатних послуг під час пологів
Програма медичних гарантій у повному обсязі запрацює з 1 квітня
В Україні послуги, які надаватимуться за пріоритетним напрямком «Допомога під час пологів», будуть безкоштовними. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням на сайті відомства, пакет медпослуг під час пологів буде включати:
- фізіологічні пологи;
- ургентний і плановий кесарів розтин;
- моніторинг стану породіллі і дитини; знеболювання при пологах;
- лабораторні та інструментальні обстеження;
- інтенсивну терапію в разі виникнення ускладнень у породіллі;
- реанімацію і стабілізацію стану новонароджених;
- вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;
- метаболічний скринінг у новонароджених;
- консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.
Програма Медгарант у повному обсязі запрацює з 1 квітня 2020 року. За програмою виділено п'ять пріоритетних послуг, які Національна служба здоров'я оплатить за підвищеним тарифом - лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, допомога під час пологів, неонатальна допомога, а також ендоскопічні обстеження, спрямоване на ранню діагностику онкологічних захворювань.