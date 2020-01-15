В МОЗ оприлюднили перелік безоплатних послуг під час пологів



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Програма медичних гарантій у повному обсязі запрацює з 1 квітня

В Україні послуги, які надаватимуться за пріоритетним напрямком «Допомога під час пологів», будуть безкоштовними. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, пакет медпослуг під час пологів буде включати:

фізіологічні пологи;

ургентний і плановий кесарів розтин;

моніторинг стану породіллі і дитини; знеболювання при пологах;

лабораторні та інструментальні обстеження;

інтенсивну терапію в разі виникнення ускладнень у породіллі;

реанімацію і стабілізацію стану новонароджених;

вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;

метаболічний скринінг у новонароджених;

консультацію з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Програма Медгарант у повному обсязі запрацює з 1 квітня 2020 року. За програмою виділено п'ять пріоритетних послуг, які Національна служба здоров'я оплатить за підвищеним тарифом - лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, допомога під час пологів, неонатальна допомога, а також ендоскопічні обстеження, спрямоване на ранню діагностику онкологічних захворювань.