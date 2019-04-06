  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія

    • Розсилка
    <p>Отримати або обміняти посвідчення водія буде неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу</p> - В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія

    Отримати або обміняти посвідчення водія буде неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу

    Перехідними положеннями нормативного акту передбачено запровадження нововведень протягом півроку

    Кабінетом Міністрів України внесено зміни до ряду постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл.

    Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, перехідними положеннями нормативного акту передбачено запровадження нововведень протягом півроку.

    Найголовнішими нововведеннями є наступні:

    • Запроваджено відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами. Відеофіксація процесу складення теоретичного іспиту наразі вже реалізована в сервісних центрах МВС нового зразка. Відтепер й під час складення практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора фіксуватимуться за допомогою обладнання, що встановлюватиметься в кожному екзаменаційному авто.
    • Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому.
    • Скорочено до двох років термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.
    • Регламентовано, що отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.
    • У процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС з навчальними закладами з підготовки водіїв транспортних засобів запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття.

    Нововведення, що стосуються діяльності автошкіл, передбачають:

    • скасування необхідності придбання в територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;
    • передачу функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів;
    • спрощений механізм акредитації закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки.

    Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти будуть допущені до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

    На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготовуватися до теоретичної частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру. Він є ідентичним до іспиту, що складається в сервісному центрі МВС.

    Також на сайті можна завантажити повний перелік питань з ПДР та варіанти відповідей на них.

    Раніше повідомлялося, що система відеофіксації порушень правил дорожнього руху повинна запрацювати в повному обсязі до кінця 2019 року.

    Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

    Читайте також:
    Читайте також
    МВС водій ПДР дорожній рух автомобіль навчання Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ