В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія



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Отримати або обміняти посвідчення водія буде неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу

Перехідними положеннями нормативного акту передбачено запровадження нововведень протягом півроку

Кабінетом Міністрів України внесено зміни до ряду постанов, пов’язаних з порядком видачі посвідчень водія, підготовки водіїв, а також акредитацією автошкіл.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, перехідними положеннями нормативного акту передбачено запровадження нововведень протягом півроку.

Найголовнішими нововведеннями є наступні:

Запроваджено відеофіксацію процесів складення іспитів зі знань правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами. Відеофіксація процесу складення теоретичного іспиту наразі вже реалізована в сервісних центрах МВС нового зразка. Відтепер й під час складення практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора фіксуватимуться за допомогою обладнання, що встановлюватиметься в кожному екзаменаційному авто.

Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому.

Скорочено до двох років термін чинності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Регламентовано, що отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу.

У процедурі взаємодії територіальних органів з надання сервісних послуг МВС з навчальними закладами з підготовки водіїв транспортних засобів запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття.

Нововведення, що стосуються діяльності автошкіл, передбачають:

скасування необхідності придбання в територіальних сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;

передачу функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів;

спрощений механізм акредитації закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки.

Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти будуть допущені до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

На сайті Головного сервісного центру МВС можна підготовуватися до теоретичної частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру. Він є ідентичним до іспиту, що складається в сервісному центрі МВС.

Також на сайті можна завантажити повний перелік питань з ПДР та варіанти відповідей на них.

Раніше повідомлялося, що система відеофіксації порушень правил дорожнього руху повинна запрацювати в повному обсязі до кінця 2019 року.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.