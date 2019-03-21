  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Аваков розповів, коли на дорогах повноцінно запрацює автоматична відеофіксація

    • Розсилка
    <p>Аваков попередив, що штрафи за зафіксованими порушеннями будуть &laquo;жахливими&raquo;</p> - Аваков розповів, коли на дорогах повноцінно запрацює автоматична відеофіксація

    Аваков попередив, що штрафи за зафіксованими порушеннями будуть «жахливими»

    МВС не вистачає «дрібних деталей, однієї постанови Кабміну й однієї поправки в парламенті»

    Система відеофіксації порушень правил дорожнього руху повинна запрацювати в повному обсязі до кінця 2019 року.

    Про це в середу, 20 березня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.

    «Майже все зроблено. Майже все готово. Нам не вистачає дрібних деталей, однієї постанови Кабміну й однієї поправки в парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер», - сказав Аваков.

    Він також попередив, що штрафи за зафіксованими порушеннями будуть дуже великими.

    «Штрафи з цих камер будуть жахливими. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення», - зазначив міністр внутрішніх справ.

    Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.

    Читайте також:
    Читайте також
    МВС міністр Арсен Аваков дороги штраф ПДР дорожній рух автомобіль Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ