Аваков розповів, коли на дорогах повноцінно запрацює автоматична відеофіксація



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Аваков попередив, що штрафи за зафіксованими порушеннями будуть «жахливими»

МВС не вистачає «дрібних деталей, однієї постанови Кабміну й однієї поправки в парламенті»

Система відеофіксації порушень правил дорожнього руху повинна запрацювати в повному обсязі до кінця 2019 року.

Про це в середу, 20 березня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.

«Майже все зроблено. Майже все готово. Нам не вистачає дрібних деталей, однієї постанови Кабміну й однієї поправки в парламенті. Думаю, ще в цьому році ми підключимо камери по всій країні. Спочатку запрацює 30 камер, потім 50, потім 150. Думаю, межа буде 1000 камер», - сказав Аваков.

Він також попередив, що штрафи за зафіксованими порушеннями будуть дуже великими.

«Штрафи з цих камер будуть жахливими. І не впевнений, що суспільство готове до такого нововведення», - зазначив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, з 8 жовтня 2018 року порушення водіїв на дорогах почали фіксувати за допомогою TruCam - лазерних приладів для вимірювання швидкості руху автомобіля з веденням відеофіксації. Раніше на дорогах України функціонували 30 таких пристроїв, згодом їх стало на 20 більше.