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    На Сумщині зібрали рекордний врожай конопель

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    Сьогодні насіння коноплі продається на ринках України та світу - На Сумщині зібрали рекордний врожай конопель
    Сьогодні насіння коноплі продається на ринках України та світу

    У цьому сезоні вдалося досягти високих показників врожайності на рівні 16 ц/га

    На базі Інституту сільського господарства ПС НААН цьогоріч було зібрано майже рекордний врожай технічних конопель. Про це повідомляє agronews.ua.

    За словами старшого наукового співробітника Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН Віталія Кабанця, в цьому сезоні вдалося досягти високих показників врожайності на рівні 16 ц/га.

    «Ліцензію на вирощування коноплі Інститут отримав ще у 2016 році. Згідно інформації фахівців Інституту, у 2018 та 2019 роках під конопляні насіннєві ділянки було відведено 19,5 га 19 га відповідно. У подальшому планується розширення масивів під культурою, бо вирощування технічних конопель стане одним з аграрних пріоритетів наукової установи», – йдеться у повідомленні.

    Водночас науковці наполегливо розробляють нові екологічно орієнтовані сортові технології вирощування посівних конопель, затребувані в Україні й за її межами.

    Цього сезону, за інформацією старшого наукового співробітника Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН Віталія Кабанця, вдалося досягти високих показників врожайності на рівні 16 ц/га.

    За словами Віктора Кабанця, директора Інституту сільського господарства північного сходу НААН, сьогодні насіння коноплі продається на ринках України та світу.

    аграрії Сумщина технології врожай рослини
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