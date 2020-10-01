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    Україна оновила карантинні зони

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    Оновлені карантинні зони почнуть діяти з понеділка, 5 жовтня - Україна оновила карантинні зони
    Оновлені карантинні зони почнуть діяти з понеділка, 5 жовтня

    До «червоної» зони потрапили Тернопіль і Канів, а Київ залишився в «жовтій» зоні

    В Україні 1 жовтня оновили карантинні зони з огляду на епідеміологічні ситуації в регіонах. Відповідне рішення прийняла Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Оновлені карантинні зони почнуть діяти з понеділка, 5 жовтня.

    До «червоної зони» карантину потрапили:

    • Тернопіль,
    • Канів.

    Заборонено: роботу громадського транспорту; роботу ТРЦ, кафе і ресторанів.

    До «помаранчевої зони» потрапили:

    • Вінниця,
    • Луцьк.

    Заборонено роботу: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення); дитячих таборів; масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м).

    Згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнювання 50% сидячих місць.

    До «жовтої» зони карантину увійшли:

    • Київ,
    • Кривий Ріг.

    Заборонено: відвідування установ соцзахисту, в яких знаходяться люди похилого віку (крім тих осіб, які надають послуги).

    Всі інші області та міста входять до «зеленої» зони, обов'язкові маски або респіратори в громадських будівлях; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

    Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, за минулу добу 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069. За позаминулу добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб. За весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

    Напередодні ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу.

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    Київ Вінниця Кривий Ріг Луцьк Україна Тернопіль карантин послуги перевезення коронавірус
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