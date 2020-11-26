В Україні з'явилася перша вертикальна банкнота, присвячена Леоніду Каденюку

Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Леоніда Каденюка, над яким напис – перший космонавт України

Тираж сувенірної банкноти складає 50 000 штук

Національний банк 26 листопада випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену Герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку.

За даними НБУ, в новій банкноті «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України» вперше використано вертикальний дизайн.

Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Леоніда Каденюка, над яким напис – перший космонавт України, логотип Державного космічного агентства (праворуч).

Основне зображення зворотного боку – космічний корабель «Колумбія» на тлі планет сонячної системи; над ним написи The first astronaut of Ukraine; праворуч – цифра 1 та зображення космічного корабля; написи: 1997 (під ракетою), 2020 (унизу); унизу праворуч вертикально: серійний номер банкноти і напис – не є платіжним засобом. Уздовж нижнього краю напис Леонід Каденюк, що повторюється шість разів.

Сувенірна банкнота містить великий спектр захисних елементів, зокрема – оптично-змінний елемент Spark у вигляді земної кулі (під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються переходи від зеленого кольору до синього).

Банкнота виготовлена на папері з водяним знаком (зображення земної кулі з материками). Банкноту віддруковано за допомогою офсетного, інтагліо, трафаретного та високого способів друку з використанням захищених фарб.

У товщу паперу введено: 1,5-міліметрову захисну стрічку паралельно меншій стороні банкноти; захисні волокна, що набувають флуоресцентного світіння під дією ультрафіолетових променів.

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 000 штук (зокрема 40 000 у сувенірній упаковці).

Придбати сувенірну банкноту «Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України», яка не є платіжним засобом, можна в пунктах продажу НБУ та банків-дистриб’юторів.

Над створенням дизайну сувенірної банкноти працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

До відома, Леонід Каденюк 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі «Колумбія» (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.