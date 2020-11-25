Скільки українців живуть без жодного телефону: результати дослідження

Пристрої зв'язку тисячі українців не можуть собі дозволити через бідність

Близько 700 тисяч українців не мають жодного телефона через фінансову неспроможність. Про це повідомляє Офіс ефективного регулювання.

«Фінансова неспроможність мати телефон (зокрема, мобільний) є одним із критеріїв оцінки бідності. Через низький рівень доходів окремі категорії українських споживачів не можуть користуватися послугами голосового зв’язку. За даними Держстату, цей показник становить 1,7% населення, або приблизно 700 000 осіб», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що для порівняння, у країнах ЄС це в середньому 0,3% населення (наприклад, у Швейцарії, Норвегії, Франції — 0%; у Греції та Італії — 0,3%, у Румунії — 1,4%). Лише в Болгарії показник є більшим, ніж в Україні, і становить 2,5%.

Відсутність можливості скористатися голосовим зв’язком (тобто розмовами телефоном — стаціонарним чи мобільним — без застосування мережі інтернет) сьогодні означає неможливість сконтактувати з екстреними службами, зокрема швидкою допомогою чи гарячою лінією НСЗУ, знайомими та близькими, ускладнений пошук роботи тощо. Окрім величезних ризиків під час пандемії та карантину, це призводить до самотності й відчуження людини.

У свою чергу, обсяг ринку фіксованого зв’язку щороку скорочується в середньому на 7%. Із 2013 року в Україні значно швидше, ніж в інших країнах, зменшується кількість нових підключень до фіксованої телефонії. Рівень використання стаціонарних телефонів скорочується з 2012 року, а вже в найближчі роки можна очікувати повної відмови від такого способу зв’язку.

«Водночас, протягом 2010-2019 років обсяг українського ринку мобільного зв’язку зріс із 24 млрд грн у 2010 році до 41,9 млрд грн у 2019 році. Порівняно з 2018 роком ринок зріс на 19,7%», — йдеться у повідомленні.

При цьому, 97% абонентів обслуговуються найбільшими українськими операторами мобільного зв’язку — «Київстар», «Vodafone Україна» та Lifecell.

У жовтні фахівці розповіли, скільки в Україні жебраків і в кого вище ризики стати бідним.

На початку жовтня Світовий банк порахував, що в Україні зросте рівень бідності на тлі економічної кризи.

Також нагадаємо, що Світовий банк спрогнозував наслідки підвищення мінімальної зарплати в Україні.