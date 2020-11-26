Паніки нема. Свіжі дані про динаміку депозитів в українських банках

На 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 73 банки.

На 1 листопада сума вкладів фізосіб склала 575,06 млрд грн, що на 7,67 млрд грн більше, ніж на 1 жовтня

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів на 1 листопада склала 575,06 млрд грн, що на 7,67 млрд грн більше, ніж на 1 жовтня (567,4 млрд грн).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок листопада:

вклади у гривні склали 330,73 млрд грн (+5,14 млрд грн за жовтень);

вклади в іноземній валюті – 244,3 млрд грн (+2,53 млрд грн).

Фонд гарантування вкладів повідомляє, що частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а сума їх вкладів на 1 листопада склала 44,3 млрд грн (7,7% від загальної суми вкладів).

Вклади 98,1% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн, а тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 224,9 млрд грн.

На 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 73 банки.

Станом на 1 жовтня сума вкладів фізосіб в банках-учасниках Фонду гарантування склала 567,4 млрд грн, що на 13 млрд грн більше, ніж на 1 вересня (554,5 млрд грн).

Як повідомлялося 23 листопада, Нацбанк повідомив про скорочення прибутків банків на понад 20%.



