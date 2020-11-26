Українці зможуть використовувати електронний паспорт для касових операцій в банках

З грудня е-паспорти можна буде пред'являти в банках

Цифрового паспорта буде достатньо для ідентифікації клієнта

Українці з 1 грудня 2020 року зможуть проводити касові операції в банках за допомогою електронних документів у додатку «Дія».

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

Зазначається, що цифрового паспорта буде достатньо для ідентифікації клієнта.

«При здійсненні касових операцій для ідентифікації та верифікації клієнта або його представника банки зможуть використовувати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт», – повідомили в НБУ.

Відповідне нововведення НБУ анонсував серед інших, покликаних спростити проведення касових операцій банками під час обслуговування клієнтів.

Раніше Набанк дозволив відкривати рахунок за паспортом в смартфоні.

До слова, Мінцифри повідомило, коли Україна відмовиться від паперових документів.