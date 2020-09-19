В Україні з’являться нові експрес-тести на коронавірус



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З'явився новий вид експрес-тестування, який дозволяє за 30 хвилин мати результат, чи інфікована людина коронавірусом

Тестування на коронавірус стане доступнішим

За два тижні в Україні з’являться нові експрес-тести на антиген для виявлення Covid-19. Тоді можна буде сподіватися на масове тестування людей.

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, полімеразна ланцюгова реакція залишається основним стандартом тестування, але сьогодні дозволяється проводити скринінгове тестування експрес-тестами на антинген.

«Тобто це з’явився новий вид експрес-тестування, який дозволяє за 30 хвилин мати результат, чи інфікована людина коронавірусом, чи ні. Раніше експрес-тестування було на антитіла, воно виявляло вже сформований імуноглобулін в плазмі крові. Сьогодні це тестування на антиген, забирається зразок крові так, як для ПЛР-тестування. Це дозволяє вже сьогодні проводити сортування», - розповів Ляшко.

Він також зазначив, що Міністерство охорони здоров’я уже звернулося до держпідприємства для проведення моніторингу цін на тести.

«Далі керуватимемось пропозиціями або централізованої закупівлі, або передачі коштів на місцевому рівні», - зазначив Ляшко.

Це тестування, каже він, стане доступнішим, оскільки кожен сімейний лікар чи медична бригада зможе проводити таке тестування самостійно.

Нагадаємо, станом на ранок 19 вересня в Україні підтверджено 172712 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 18 вересня зафіксовано ще 3240 хворих на коронавірус.

Раніше Ляшко не виключав стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

У ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.