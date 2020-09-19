Україна посіла п’яте місце в Європі за новими випадками захворювання на коронавірус



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Україна посіла п’яте місце в Європі за новими випадками Covid-19 за 18 вересня

У світовому антирейтингу Україна розташувалася на 25 місці

Україна посіла п’яте місце в Європі за новими випадками Covid-19 за 18 вересня. За загальною кількістю підтверджених випадків хвороби Україна займає у світі вже 25 місце.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, які відстежує статистику щодо коронавірусу в країнах світу.

Так, за останню добу в країнах Європи найбільше нових випадків коронавірусу підтвердили у Франції, Росії, Іспанії, Великобританії та Україні. У відповідному світовому антирейтингу Україна перебуває на 15 місці.

Лідерами європейського антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень залишається Росія, Іспанія і Великобританія, Україна займає сьоме місце.

У відповідному світовому антирейтингу Україна розташувалася на 25 місці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.