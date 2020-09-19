В Україні за добу 3240 нових хворих на коронавірус



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За минулу добу одужали 1268 осіб

Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 48 людей

В Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Нагадаємо, від початку епідемії станом на ранок 18 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 169472 людини, одужали 75486 осіб, летальних випадків – 3468.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.