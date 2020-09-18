МОЗ допускає стрімке зростання захворюваності на Covid-19 в Україні



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Від початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом вже понад 166 тисяч людей

Головний санітарний лікар зазначив, що зараз в Україні йде поступове зростання захворювань на коронавірус

В Україні у осінньо-зимовий період можливе значне зростання кількості захворювань коронавірусом.

Про це в ефірі «Україна 24» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить стрімко», – сказав Ляшко.

При цьому наголошується, що говорити про другу хвилю коронавірусу в Україні поки не можна. За словами Ляшка, зараз в Україні йде поступове зростання захворювань на Covid-19.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

До відома, в Україні за добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Це на 626 випадків більше, ніж днем раніше (2958).

Коронавірус в Україні

Всього 166244

Хворіють 88931

Одужали 73913

Померли 3400

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини, одужали 73913 осіб, летальних випадків – 3400.