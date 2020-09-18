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    МОЗ допускає стрімке зростання захворюваності на Covid-19 в Україні

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    Від початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом вже понад 166 тисяч людей - МОЗ допускає стрімке зростання захворюваності на Covid-19 в Україні
    Від початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом вже понад 166 тисяч людей

    Головний санітарний лікар зазначив, що зараз в Україні йде поступове зростання захворювань на коронавірус

    В Україні у осінньо-зимовий період можливе значне зростання кількості захворювань коронавірусом.

    Про це в ефірі «Україна 24» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    «Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить стрімко», – сказав Ляшко.

    При цьому наголошується, що говорити про другу хвилю коронавірусу в Україні поки не можна. За словами Ляшка, зараз в Україні йде поступове зростання захворювань на Covid-19.

    Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

    До відома, в Україні за добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Це на 626 випадків більше, ніж днем раніше (2958). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      166244
    • Хворіють
      88931
    • Одужали
      73913
    • Померли
      3400

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини, одужали 73913 осіб, летальних випадків – 3400.

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