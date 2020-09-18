МОЗ допускає стрімке зростання захворюваності на Covid-19 в Україні
Головний санітарний лікар зазначив, що зараз в Україні йде поступове зростання захворювань на коронавірус
В Україні у осінньо-зимовий період можливе значне зростання кількості захворювань коронавірусом.
Про це в ефірі «Україна 24» заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить стрімко», – сказав Ляшко.
При цьому наголошується, що говорити про другу хвилю коронавірусу в Україні поки не можна. За словами Ляшка, зараз в Україні йде поступове зростання захворювань на Covid-19.
Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.
До відома, в Україні за добу, 16 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3584 людей. Це на 626 випадків більше, ніж днем раніше (2958).
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Всього166244
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Хворіють88931
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Одужали73913
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Померли3400
Загалом від початку пандемії станом на ранок 17 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 166244 людини, одужали 73913 осіб, летальних випадків – 3400.