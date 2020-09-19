Статистика шокує: за добу у Києві виявлено 400 хворих на коронавірус



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Минулої доби від коронавірусу померли вісім киян

За минулу добу, 19 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 400 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 19140 випадків захворювання на Covid-19.

За попередню добу, 17 вересня, у столиці було виявлено 291 хворого на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 5828 людини (за добу 86), померли 312 осіб (за добу 8).

У Київській області зафіксовано 7611 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 135 осіб. За попередню добу збільшення складало 134 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 4929 осіб (за добу 40), померли 156 людей (за добу 6).

Загалом в Україні підтверджено 172712 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3240 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 18 вересня у Києві було підтверджено 18740 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено ще 291 хворого на коронавірус.

У Київській області було зафіксовано 7476 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 134 особи.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

У ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.