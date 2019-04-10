В українських банках стало менше депозитів



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З початку року обсяг гривневих депозитів скоротився на 0,1%, валютних – зріс на 0,2%

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за березень 2019 року скоротився на 1% – до 539,4 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 0,7%, до $13,4 млрд. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

З початку року обсяг гривневих депозитів скоротився на 0,1%, валютних – зріс на 0,2%.

Згідно з наведеними даними, залишки за гривневими кредитами за березень зросли на 0,9%, але при цьому скоротилися в таких же межах з початку року - до 605,5 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами за березень зросли на 1,5%, але при цьому скоротилися на 1,7% з початку року - до $16,3 млрд.

Зазначимо, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2018 рік зріс на 10% – до 539,7 млрд грн, валютних – скоротився на 2,4% - до $13,4 млрд.

Нагадаємо, за останній квартал 2018 року гривневі депозити населення зросли на 3,9%. Про це йдеться в «Огляді банківського сектору» регулятора. У НБУ це пояснюють поліпшенням курсових та інфляційних очікувань українців. Найбільше коштів залучили приватні та іноземні банки: +7,8% та +6,7% за IV квартал. Валютні кошти населення скоротилися на 1.7% (+1,4% р/р) після зростання в попередньому кварталі.