МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
Найбільша кількість підтверджених випадків коронавіруса була зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Хмельницькій областях
В Україні за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавіруса була зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Хмельницькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«За останню добу у Харківській області зареєстровано 460 хворих на коронавірус (місто Харків – 342), у Дніпропетровській області – 334, в Одеській області – 280, у Хмельницькій області – 244», – зазначив міністр.
Загалом коронавірус виявлено:
Вінницька область — 6 452 випадки;
Волинська область — 8 325 випадків;
Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
Донецька область — 3 650 випадків;
Житомирська область — 6 265 випадків;
Закарпатська область — 10 004 випадки;
Запорізька область — 4 284 випадки;
Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
Кіровоградська область — 1 141 випадок;
м. Київ — 23 602 випадки;
Київська область — 9 428 випадків;
Львівська область — 20 826 випадків;
Луганська область — 1 140 випадків;
Миколаївська область — 3 369 випадків;
Одеська область — 14 069 випадків;
Полтавська область — 2 512 випадків;
Рівненська область — 12 770 випадків;
Сумська область — 4 677 випадків;
Тернопільська область — 13 996 випадків;
Харківська область — 19 588 випадків;
Херсонська область — 1 250 випадків;
Хмельницька область — 6 432 випадки;
Чернівецька область — 14 787 випадків;
Черкаська область — 4 295 випадків;
Чернігівська область — 4 409 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.