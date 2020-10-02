МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



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В Україні за минулу добу захворіли 4633 людини

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавіруса була зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Хмельницькій областях

В Україні за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавіруса була зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Хмельницькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За останню добу у Харківській області зареєстровано 460 хворих на коронавірус (місто Харків – 342), у Дніпропетровській області – 334, в Одеській області – 280, у Хмельницькій області – 244», – зазначив міністр.

Загалом коронавірус виявлено:

Вінницька область — 6 452 випадки;

Волинська область — 8 325 випадків;

Дніпропетровська область — 6 422 випадки;

Донецька область — 3 650 випадків;

Житомирська область — 6 265 випадків;

Закарпатська область — 10 004 випадки;

Запорізька область — 4 284 випадки;

Івано-Франківська область — 13 968 випадків;

Кіровоградська область — 1 141 випадок;

м. Київ — 23 602 випадки;

Київська область — 9 428 випадків;

Львівська область — 20 826 випадків;

Луганська область — 1 140 випадків;

Миколаївська область — 3 369 випадків;

Одеська область — 14 069 випадків;

Полтавська область — 2 512 випадків;

Рівненська область — 12 770 випадків;

Сумська область — 4 677 випадків;

Тернопільська область — 13 996 випадків;

Харківська область — 19 588 випадків;

Херсонська область — 1 250 випадків;

Хмельницька область — 6 432 випадки;

Чернівецька область — 14 787 випадків;

Черкаська область — 4 295 випадків;

Чернігівська область — 4 409 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4633 осіб. Одужали за минулу добу – 2148 людей (днем раніше – 2083), померли 68 осіб, (у попередній день 64). Загалом від початку пандемії станом на ранок 2 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 217661 людей, одужали 96591 особа, летальних випадків – 4261.