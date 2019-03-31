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    У Львові запрацював перший в Україні банк крові для собак

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    У Львові запрацював перший в Україні банк крові для собак

    Здавати кров мають право собаки від двох до восьми років та важити не менше 25-ти кілограмів

    У Львові врятували цуценя Хаскі завдяки донорській крові. Нещодавно в місті запрацював перший в країні банк крові для тварин. Це стало можливими завдяки благодійникам.

    Про це повідомляє «Прямий».

    Банк крові створили в міському притулку для собак. Здавати кров мають право собаки від двох до восьми років та важити не менше 25-ти кілограмів, бути вакцинованими та не мати протипоказань.

    Завдяки зданій крові лікарі зможуть врятувати сотні життів щомісяця, особливо така допомога потрібна тваринам з притулку.

    До слова, слідчі Харківщини розслідують вбивство собаки.

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