У Львові запрацював перший в Україні банк крові для собак
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Розсилка
Здавати кров мають право собаки від двох до восьми років та важити не менше 25-ти кілограмів
У Львові врятували цуценя Хаскі завдяки донорській крові. Нещодавно в місті запрацював перший в країні банк крові для тварин. Це стало можливими завдяки благодійникам.
Про це повідомляє «Прямий».
Банк крові створили в міському притулку для собак. Здавати кров мають право собаки від двох до восьми років та важити не менше 25-ти кілограмів, бути вакцинованими та не мати протипоказань.
Завдяки зданій крові лікарі зможуть врятувати сотні життів щомісяця, особливо така допомога потрібна тваринам з притулку.