У Львові запрацював перший в Україні банк крові для собак



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Здавати кров мають право собаки від двох до восьми років та важити не менше 25-ти кілограмів

У Львові врятували цуценя Хаскі завдяки донорській крові. Нещодавно в місті запрацював перший в країні банк крові для тварин. Це стало можливими завдяки благодійникам.

Про це повідомляє «Прямий».

Банк крові створили в міському притулку для собак. Здавати кров мають право собаки від двох до восьми років та важити не менше 25-ти кілограмів, бути вакцинованими та не мати протипоказань.

Завдяки зданій крові лікарі зможуть врятувати сотні життів щомісяця, особливо така допомога потрібна тваринам з притулку.

До слова, слідчі Харківщини розслідують вбивство собаки.