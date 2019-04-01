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    В Латвії екологи просять не чіпати дитинчат тюленів, які вилазять на берег

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    <p>Як кажуть спеціалісти, малюки тюлені вилазять на берег заради відпочинку, і самі повернуться у воду</p> - В Латвії екологи просять не чіпати дитинчат тюленів, які вилазять на берег

    Як кажуть спеціалісти, малюки тюлені вилазять на берег заради відпочинку, і самі повернуться у воду

    Фото: facebook.com/dabasparvalde

    В Ризький зоопарк доставили 15 травмованих тюленів, і п'ятеро з них в результаті загинули

    Агентство з охорони природи Латвії попросило громадян не чіпати дитинчат тюленів, які в останні тижні масово виповзають на морський берег, і гуляти поза пляжем.

    Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці латвійського відомства в Facebook.

    «Присутність і увага людей і собак дуже небажана для тюленів», - підкреслили в Агентстві.

    Як кажуть спеціалісти, малюки тюлені вилазять на берег заради відпочинку, і самі повернуться у воду. У відомстві закликають не гнати тюленів до води, не робити з ними селфі і не торкатися них - це викликає у тварин стрес.

    «Тюленята – не музейні експонати і не сезонна виставка», - підкреслили в Агентстві.

    Проте деякі тварини повзуть далі від берега, їх вже бачили в лісі.

    В Ризький зоопарк доставили 15 травмованих тюленів, і п'ятеро з них в результаті загинули. Тварини могли постраждати від укусів собак.

    Раніше повідомляється, що фінське відділення Всесвітнього фонду дикої природи запустило чергову інтернет-трансляцію життя представників тваринного світу Фінляндії.

    Джерело: Буквы

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