В Латвії екологи просять не чіпати дитинчат тюленів, які вилазять на берег



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Як кажуть спеціалісти, малюки тюлені вилазять на берег заради відпочинку, і самі повернуться у воду Фото: facebook.com/dabasparvalde

В Ризький зоопарк доставили 15 травмованих тюленів, і п'ятеро з них в результаті загинули

Агентство з охорони природи Латвії попросило громадян не чіпати дитинчат тюленів, які в останні тижні масово виповзають на морський берег, і гуляти поза пляжем.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці латвійського відомства в Facebook.

«Присутність і увага людей і собак дуже небажана для тюленів», - підкреслили в Агентстві.

Як кажуть спеціалісти, малюки тюлені вилазять на берег заради відпочинку, і самі повернуться у воду. У відомстві закликають не гнати тюленів до води, не робити з ними селфі і не торкатися них - це викликає у тварин стрес.

«Тюленята – не музейні експонати і не сезонна виставка», - підкреслили в Агентстві.

Проте деякі тварини повзуть далі від берега, їх вже бачили в лісі.

В Ризький зоопарк доставили 15 травмованих тюленів, і п'ятеро з них в результаті загинули. Тварини могли постраждати від укусів собак.

Раніше повідомляється, що фінське відділення Всесвітнього фонду дикої природи запустило чергову інтернет-трансляцію життя представників тваринного світу Фінляндії.

Джерело: Буквы