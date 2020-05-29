В українській армії — 23 нові випадки коронавірусу



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Командування Медсил розповіло про е підемічну обстановку в українському війську

На сьогоднішній день у Збройних силах України 90 осіб хворіє на Covid-19

За минулу добу у Збройних силах зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє командування Медсил ЗСУ.

Станом 29 травня в Збройних силах України 90 осіб хворіє на Covid-19.

Всього за час пандемії одужало – 108 осіб, летальних випадків – 3.

На ізоляції перебуває 295 осіб.

За минулу добу зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.

У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб.

Лікуються вдома під наглядом медичної служби 15 осіб. Отримують необхідне лікування. Симптоми захворювання відсутні.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

У МОз також повідомили, що на сьогоднішній день чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.