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    В українській армії — 23 нові випадки коронавірусу

    • Розсилка
    Командування Медсил розповіло про е<span>підемічну обстановку в українському війську&nbsp;</span> - В українській армії — 23 нові випадки коронавірусу
    Командування Медсил розповіло про епідемічну обстановку в українському війську 

    На сьогоднішній день у Збройних силах України 90 осіб хворіє на Covid-19

    За минулу добу у Збройних силах зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на Covid-19.

    Про це повідомляє командування Медсил ЗСУ.

    Станом 29 травня в Збройних силах України 90 осіб хворіє на Covid-19.

    Всього за час пандемії одужало – 108 осіб, летальних випадків – 3.

    На ізоляції перебуває 295 осіб. 

    За минулу добу зареєстровано двадцять три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19.
    У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб.

    Лікуються вдома під наглядом медичної служби 15 осіб. Отримують необхідне лікування. Симптоми захворювання відсутні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22811
    • Хворіють
      13198
    • Одужали
      8934
    • Померли
      679

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.

    У МОз також повідомили, що на сьогоднішній день чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

    ЗСУ військові хвороби коронавірус
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