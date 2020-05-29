Чотири області не готові до послаблення карантину, - МОЗ



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МОЗ назвало області, де послаблювати карантин зарано

Поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області

Станом на 29 травня чотири регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Зокрема, на Львівщині підтверджено 1563 випадки інфікування коронавірусом, з них 49 – летальні. За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 359 ПЛР-тестів, з яких 50 – позитивні (з них – 34 це мешканці Львова).

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про новий план боротьби з коронавірусом у разі повторення епідемії.

Коронавірус в Україні

Всього 22811

Хворіють 13198

Одужали 8934

Померли 679

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок п'ятниці, 29 травня, зафіксовано 429 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також минулої доби 495 пацієнтів одужали, а 10 – померли. Для порівняння, минулої доби на коронавірус захворіли 477 людей, одужали 444, а померли 11 пацієнтів.