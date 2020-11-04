В українській армії за добу виявили 167 хворих на Covid-19

Загалом на сьогоднішній день в ЗСУ на коронавірус хворіє 1 851 особа

Із 167 нових випадків захворювання на Covid-19 у лікарнях перебувають 22 людини

У Збройних силах України за минулу добу підтвердили 167 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом хворіє 1 851 особа. Про це 4 листопада повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

«Загалом за час пандемії одужали - 4 342 людини, летальних випадків - 17. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 354 особи», - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що зі 167 нових випадків захворювання на Covid-19 у закладах охорони здоров'я перебувають 22 людини. Також на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 145 осіб.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи зафіксовано нову рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за добу - 9 524 особи, а також рекордну кількість видужалих – 7 536 осіб, померли 199 пацієнтів, свідчать дані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

В Україні за минулу добу, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 524 людей — це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 7 536 пацієнтів одужали, а 199 — померли від ускладнень.

Зазнаачимо, що з кожним днем кількість хворих стрімко зростає. Наприклад, днем раніше в Україні було зафіксовано 8899 нових хворих за добу, тобто на 625 виявлених випадків захворювання менше, ніж за минулий день.

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