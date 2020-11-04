Нові «коронавірусні» антирекорди: 9524 хворих за добу, 199 пацієнтів – померли

За останню добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 199 людей

За минулу добу, 3 листопада, в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Серед них захворіло дітей 313, медпрацівників – 408. Зазначимо, що днем раніше в Україні було зафіксовано 8899 нових хворих за добу, тобто на 625 виявлених випадків захворювання менше.

Також за останню добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 199 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Було госпіталізовано до лікарень 1514 осіб з Covid-19 або з підозрою на вірус.

За весь час пандемії в країні:

захворіло – 420 617 осіб;

одужало – 176 404 особи;

летальних випадків – 7731;

проведено ПЛР-тестувань – 3 386 489.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 40390 випадків

Вінницька область – 11363 випадки

Волинська область – 14544 випадки

Дніпропетровська область –16169 випадків

Донецька область – 12367 випадків

Житомирська область – 16200 випадків

Закарпатська область – 15470 випадків

Запорізька область – 11227 випадків

Івано-Франківська область –22047 випадків

Київська область – 17918 випадків

Кіровоградська область – 2730 випадків

Луганська область – 3988 випадків

Львівська область – 31639 випадків

Миколаївська область – 9027 випадків

Одеська область – 26332 випадки

Полтавська область – 10617 випадків

Рівненська область – 20300 випадків

Сумська область – 12776 випадків

Тернопільська область – 21332 випадки

Харківська область – 39559 випадків

Херсонська область – 4622 випадки

Хмельницька область – 17439 випадків

Черкаська область – 9898 випадків

Чернівецька область – 23296 випадків

Чернігівська область – 9367 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (856 випадків), Харківській (850 випадків), Донецькій (636 випадків), Одеській (547 випадків) та Хмельницькій (511 випадків) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні було теж зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від ускладнень через Covid-19, а одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків днем раніше виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

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