На острові Зміїний хочуть побудувати глобальну морську систему зв'язку

Острів Зміїний - острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води

Очікувана вартість робіт становить понад 68 млн грн

Державне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба» оголосило тендер на будівництво глобальної морської системи зв'язку для гарантування безпеки мореплавання.

Про це стало відомо із системи державних закупівель Prozorro, пише Суспільне.

Берегову радіостанцію планують побудувати в селі Біле на острові Зміїний, що в Одеській області. Очікувана вартість робіт становить 68 265 872 гривні.

Аукціон має відбутися 19 листопада 2020 року. Строк виконання робіт, зазначений у тендері, — 31 грудня 2022 року.

Видання зазначає, що Морська пошуково-рятувальна служба оголосила ще 4 тендери на проведення різних робіт, що стосуються будівництва берегової радіостанції. Їхня загальна вартість становить 2 128 666 гривень.

Також ще один тендер оголошено підприємством на острові Зміїний — послуги з аналізу геотехнічної підоснови ґрунту. Їхня вартість становить 28 300 гривень.

Острів Зміїний - острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води. - острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води. Житлові комплекси на острові утворюють селище Біле Кілійського району Одеської області. Розмежування виняткових (морських) економічних зон та континентального шельфу України та Румунії навколо острова визначено рішенням Міжнародного Суду в Гаазі 3 лютого 2009 року. Відстань до Одеси від острова становить 120 км. Територіально належить до Кілійського району Одеської області.

Зазначимо, що влітку підрозділи Південного регіонального управління, Регіонального управління Морської охорони ДПСУ та Військово-Морських Сил ЗСУ разом тренувалися захищати від нападу противника острів Зміїний, розташований в українських територіальних водах Чорного моря.