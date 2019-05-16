В Україну повернувся Коломойський, - ЗМІ



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Коломойського не було в Україні майже два роки

Бізнесмен Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності.

Про це повідомив журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі.

За інформацією журналіста, літак, на борту якого перебував Коломойський, прилетів в аеропорт Дніпра з Тель-Авіва в 2:30 ночі в четвер, 16 травня.

«О 02:30 з Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи «Приват» з бортовим номером UR-PRT. Про пасажирів поки інформації немає. За інформацією джерел, цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський», - написав Ткач.

Він додав, що Коломойський не був в Україні з червня 2017 року. Весь цей час він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.

Видання theБабель написало, що бізнесмен особисто підтвердив редакції свій приїзд в Україну.

На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, бізнесмен відповів, що не знає.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський, який проживає в Ізраїлі, заявляв, що збирається повернутися в Україну після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів.

Раніше Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.