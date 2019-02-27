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    В Україну повертається весняна погода: вдень до +8

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    В Україну повертається весняна погода: вдень до +8

    У Києві без опадів, вдень до +3

    Погода на сьогодні: 27 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, на сході може пройти невеликий сніг, температура повітря підніметься до +8. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +1 до +8, вночі від -1 до +2. На півночі України вдень від -1 до +3, а вночі від -1 до +1. У центрі також переважно сухо, сніг очікується лише в Дніпропетровській області, вдень від +1 до +4, вночі від -1 до -1.

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    В Україну повертається весняна погода: вдень до +8
    В Україну повертається весняна погода: вдень до +8

    У східних областях пройде невеликий сніг, температура вдень від 0 до +3, вночі від 0 до -2. На півдні України без опадів, вдень від +2 до +6, вночі від -1 до +2. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1. 

    У столиці України 27 лютого без опадів, вдень від +1 до +3, вночі від -1 до +1, вітер північний 7-12 м/с.

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