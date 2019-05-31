В Україну прибула тимчасово повірена у справах США



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Крістіна Квін провела збори у посольстві США

Квін раніше працювала в посольстві США в Москві

До Києва прибула тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, у п'ятницю вона провела загальні збори із працівниками посольства. Про це повідомляє прес-служба посольства США.

Раніше Квін працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови Місії міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі.

Крістіна Квін з 2013 року по квітень 2019 року працювала на посаді виконувача обов’язки заступника голови місії/міністра-радника з економічних питань у посольстві США в Парижі.

Перед тим Квін працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії та радника з економічних питань у посольстві США в Бангкоку; радника з економічних питань у посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у виконавчому апараті президента.

Квін також працювала в посольстві США в Москві та місії США в Європейському Союзі в Брюсселі.

Квін народилася і виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі, та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США.

19 травня посол США Марі Йованович попрощалася з Україною і розповіла про здобутки останніх років.

Також Павло Клімкін заявив, що США мають двох кандидатів на посаду посла в Україні.