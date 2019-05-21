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    Суспільство

    Клімкін заявив, що США мають двох кандидатів на посаду посла в Україні

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    Очільник МЗС підкреслив, що взагалі, всі люди, які отримують підтримку американського президента і американського Сенату нас влаштовують - Клімкін заявив, що США мають двох кандидатів на посаду посла в Україні
    Очільник МЗС підкреслив, що взагалі, всі люди, які отримують підтримку американського президента і американського Сенату нас влаштовують

    Майбутній посол ще має пройти погодження у Сенаті США і там можуть бути непрості слухання, - Клімкін

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що наразі є два претендента на посаду посла США в Україні. Про це Клімкін сказав в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

    «Я знаю про існування шорт-листа, в якому на сьогодні дві людини. Хоча на якомусь етапі може з’явиться і ще хтось інший», - сказав Клімкін.

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    Також він нагадав, що майбутній посол ще має пройти погодження у Сенаті США, і там, на думку Клімкіна, можуть бути непрості слухання.

    «Багато людей перебільшують значення посла в українсько-американських відносинах, - зауважив Клімкін. - Причому мегаперебільшують. Подальша ж логіка наших відносин буде залежати від того, як американська адміністрація буде бачити Україну, а не від виключно особистого фактору».

    Водночас очільник МЗС підкреслив, що «взагалі, всі люди, які отримують підтримку американського президента і американського Сенату нас влаштовують».

    Як повідомлялося, 6 травня стало відомо, що посол США в Києві Марія Йованович завершує свою роботу в Києві і повертається 20 травня на батьківщину.

    У Держдепі США зазначили, що посол завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося.

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