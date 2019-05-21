Клімкін заявив, що США мають двох кандидатів на посаду посла в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник МЗС підкреслив, що взагалі, всі люди, які отримують підтримку американського президента і американського Сенату нас влаштовують

Майбутній посол ще має пройти погодження у Сенаті США і там можуть бути непрості слухання, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що наразі є два претендента на посаду посла США в Україні. Про це Клімкін сказав в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

«Я знаю про існування шорт-листа, в якому на сьогодні дві людини. Хоча на якомусь етапі може з’явиться і ще хтось інший», - сказав Клімкін.

Також він нагадав, що майбутній посол ще має пройти погодження у Сенаті США, і там, на думку Клімкіна, можуть бути непрості слухання.

«Багато людей перебільшують значення посла в українсько-американських відносинах, - зауважив Клімкін. - Причому мегаперебільшують. Подальша ж логіка наших відносин буде залежати від того, як американська адміністрація буде бачити Україну, а не від виключно особистого фактору».

Водночас очільник МЗС підкреслив, що «взагалі, всі люди, які отримують підтримку американського президента і американського Сенату нас влаштовують».

Як повідомлялося, 6 травня стало відомо, що посол США в Києві Марія Йованович завершує свою роботу в Києві і повертається 20 травня на батьківщину.

У Держдепі США зазначили, що посол завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося.