В Україну йде похолодання з сильними дощами і поривчастим вітром



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У Києві 17 жовтня дощитиме, а температура повітря підніматиметься до +13 градусів

Температура повітря на Заході та Півночі України триматиметься протягом дня на позначці +9+14 градусів

В Україну 17 жовтня вривається активний циклон Foelke. У північних, західних та більшості центральних областей очікуються сильні дощі, пориви північно-східного вітру до штормових значень. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За словами Діденко, на Заході та Півночі України повітря буде холодним, протягом дня +9+14 градусів, у центральній частині +15+20 градусів, на Вінниччині +13+14 градусів.

«На Півдні та Сході ще втримається тепла погода з денною температурою повітря +18+23 градуси.

Дощів завтра на Сході не буде, у південній частині опади передбачаються в другій половині дня та ввечері: на Одещині, у Миколаївській та Херсонській областях, в Криму, а до Запоріжжя ще не дійдуть», – йдеться у повідомленні.

Діденко прогнозує, що у Києві завтрашня суботня погода – на любителя.

«17-го жовтня очікуються дощі, навіть часом значні, сильний північно-східний вітер та ще й похолодання, вдень близько +12,+13 градусів. У неділю дощі припиняться, проте пошириться ще холодніше повітря, очікується вдень 18-го жовтня не вище +9 градусів у Києві», – стверджує метеоролог.

Дяденко каже, що це - не остаточне похолодання і ми ще помилуємося сонечком, проте все ж осінь набирає сили і нагадує поступовим нарощуванням холодного повітря та дощовими циклонами, що законів треба дотримуватися.

Як повідомлялося, у Карпатах вершини гір вкриті снігом.

А до Києва нарешті завітала метеорологічна осінь.

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