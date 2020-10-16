  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україну йде похолодання з сильними дощами і поривчастим вітром

    • Розсилка
    У Києві 17 жовтня дощитиме, а температура повітря підніматиметься до +13 градусів - В Україну йде похолодання з сильними дощами і поривчастим вітром
    У Києві 17 жовтня дощитиме, а температура повітря підніматиметься до +13 градусів

    Температура повітря на Заході та Півночі України триматиметься протягом дня на позначці +9+14 градусів

    В Україну 17 жовтня вривається активний циклон Foelke. У північних, західних та більшості центральних областей очікуються сильні дощі, пориви північно-східного вітру до штормових значень. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    За словами Діденко, на Заході та Півночі України повітря буде холодним, протягом дня +9+14 градусів, у центральній частині +15+20 градусів, на Вінниччині +13+14 градусів.

    screenshot_7_09

    «На Півдні та Сході ще втримається тепла погода з денною температурою повітря +18+23 градуси.

    Дощів завтра на Сході не буде, у південній частині опади передбачаються в другій половині дня та ввечері: на Одещині, у Миколаївській та Херсонській областях, в Криму, а до Запоріжжя ще не дійдуть», – йдеться у повідомленні.

    Діденко прогнозує, що у Києві завтрашня суботня погода – на любителя.

    «17-го жовтня очікуються дощі, навіть часом значні, сильний північно-східний вітер та ще й похолодання, вдень близько +12,+13 градусів. У неділю дощі припиняться, проте пошириться ще холодніше повітря, очікується вдень 18-го жовтня не вище +9 градусів у Києві», – стверджує метеоролог.

    Дяденко каже, що це - не остаточне похолодання і ми ще помилуємося сонечком, проте все ж осінь набирає сили і нагадує поступовим нарощуванням холодного повітря та дощовими циклонами, що законів треба дотримуватися.

    Як повідомлялося, у Карпатах вершини гір вкриті снігом.

    А до Києва нарешті завітала метеорологічна осінь.

    Читайте також: 
    прогноз погоди Facebook повітря вітер дощ Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies