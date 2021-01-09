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    У світі

    В Іспанії зросла кількість жертв бурі Філомена

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    <p>Уряд Іспанії закликав уникати поїздок на автомобілях</p> - В Іспанії зросла кількість жертв бурі Філомена

    Уряд Іспанії закликав уникати поїздок на автомобілях

    Фото: Укрінформ

    Внаслідок найпотужнішого у цьому столітті шторму вже загинуло четверо осіб

    Не менше чотирьох осіб загинуло внаслідок шторму Філомена, що сьогодні паралізував транспортне сполучення в Іспанії і супроводжувався безпрецедентним за потужністю снігопадом.

    Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на місцеву владу, чоловік та жінка, які їхали на власному авто, потонули після того, як річка вийшла з берегів поблизу Малаги, що на півдні Іспанії, а двоє бездомних людей замерли до смерті, один у Мадриді, а інший у місті Калатаюд на сході країни.

    Нинішні снігопади найпотужніші у регіоні у цьому сторіччі

    Нинішні снігопади найпотужніші у регіоні у цьому сторіччі

    Шторм Філомена приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.

    Нинішні снігопади найпотужніші у регіоні у цьому сторіччі

    Нинішні снігопади найпотужніші у регіоні у цьому сторіччі

    У зв'язку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне, було запроваджено відповідну систему градації. «Уникаймо поїздок та виконуймо вказівки аварійних служб», – закликав громадян прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

    За словами представника іспанської метеорологічної служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го сторіччя.

    Як повідомлялося раніше, у десяти провінціях, включаючи Мадрид, Таррагону, Валенсію, Сарагосу, введений червоний рівень небезпеки. У 19 провінціях діє помаранчевий рівень. З понеділка в Іспанії очікується зниження температури.

    Теги: Іспанія потонули снігопад шторм негода Педро Санчес Мадрид
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