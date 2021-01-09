В Іспанії зросла кількість жертв бурі Філомена

Внаслідок найпотужнішого у цьому столітті шторму вже загинуло четверо осіб

Не менше чотирьох осіб загинуло внаслідок шторму Філомена, що сьогодні паралізував транспортне сполучення в Іспанії і супроводжувався безпрецедентним за потужністю снігопадом.

Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на місцеву владу, чоловік та жінка, які їхали на власному авто, потонули після того, як річка вийшла з берегів поблизу Малаги, що на півдні Іспанії, а двоє бездомних людей замерли до смерті, один у Мадриді, а інший у місті Калатаюд на сході країни.

Нинішні снігопади найпотужніші у регіоні у цьому сторіччі

Шторм Філомена приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.

Нинішні снігопади найпотужніші у регіоні у цьому сторіччі

У зв'язку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне, було запроваджено відповідну систему градації. «Уникаймо поїздок та виконуймо вказівки аварійних служб», – закликав громадян прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

За словами представника іспанської метеорологічної служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го сторіччя.

Як повідомлялося раніше, у десяти провінціях, включаючи Мадрид, Таррагону, Валенсію, Сарагосу, введений червоний рівень небезпеки. У 19 провінціях діє помаранчевий рівень. З понеділка в Іспанії очікується зниження температури.