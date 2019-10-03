В Умані СБУ затримала чиновників-комунальників на вимаганні грошей під час іудейського свята



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Фото: пресцентр СБУ

Gосадовці вимагали від іноземця $400 за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення Рош Ха Шана

Керівник та старший інспектор одного із комунальних підприємств Умані, що на Черкащині, сподівалися «заробити» на святкуванні іудейського свята. Цьому завадила Служба безпеки України. Оперативники спецслужби встановили, що посадовці вимагали від іноземця $400 за дозвіл на безперешкодну торгівлю та встановлення банерів у районі проведення іудейського свята Рош Ха Шана.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання неправомірної вигоди поблизу робочого місця.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Фото: пресцентр СБУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводились спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Уманської місцевої прокуратури.