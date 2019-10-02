Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування іноземця представниками «спецслужб ДНР»



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Фото: пресцентр СБУ

У ході «бесіди» працівник псевдоспецслужби під тиском змусив іноземця підписати документ про надання сприяння «МДБ»

Контррозвідники Служби безпеки України викрили факт вербування громадянина однієї з країн Східної Азії представниками так званого «міністерства державної безпеки ДНР», які діють під контролем спецслужб Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідчі спецслужби встановили, що випускник донецького вишу регулярно відвідував з особистих питань тимчасово окуповані території Донбасу. Під час одного із візитів до ОРДЛО на нього «вийшов» працівник «МДБ ДНР», у минулому офіцер українських правоохоронних органів, який зрадив присязі на вірність Україні.

У ході «бесіди» працівник псевдоспецслужби під тиском змусив іноземця підписати документ про надання сприяння «МДБ ДНР».

Чоловік, зокрема, був змушений пообіцяти збирати конференційну інформацію про інших іноземців, які перебувають чи відвідують тимчасово окуповані території Донбасу.

Після приїзду на підконтрольну українській владі територію іноземець звернувся до слідчих СБУ та надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування та поставлених завдань.

Враховуючи наявність у діях представника псевдоспецслужби ознак державної зради, слідчими органами СБУ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.