В УПЦ (МП) заявили про захоплення храму на Рівненщині парафіянами Помісної церкви



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Фото: news.church.ua

Настоятель громади УПЦ (МП) отець Стефан Корольчук після спілкування з начальником відділення поліції Березнівського району Андрієм Кушиком потрапив до лікарні з інсультом

В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявляють, що в с. Поліське Рівненської області активісти Православної церкви України штурмом захопили Свято-Михайлівський храм. Про це йдеться у повідомленні на сайті УПЦ (МП).

«17 квітня, активісти «ПЦУ» штурмом, за допомогою бійки і лома, захопили Свято-Михайлівський храм у с. Поліське Березнівського району Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Як повідомили інформаційно-просвітницькому відділу УПЦ очевидці, очолювали беззаконні дії прибічників «ПЦУ» безпосередньо начальник районного відділення поліції та сільський голова», - йдеться у повідомленні.

В УПЦ (МП) стверджують, що привід для провокаційних дій активістів Православної церкви України дав голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко, який «зареєстрував громаду «ПЦУ» на основі особистих даних релігійної Свято-Михайлівської громади УПЦ». «Підтримує цю конфліктну ситуацію голова Березнівської райдержадміністрації Віталій Люшин», - йдеться в повідомленні.

«Саме з цими так званими документами, за словами очевидців, сьогодні і зібралися біля Свято-Михайлівського храму УПЦ в селі Поліське агресивно налаштовані прибічники «ПЦУ» - заявили, що відтепер храм їхній, і штурмом, б'ючи вірян і ламаючи церковні двері ломом, захопили храм», - заявили в УПЦ (МП).

У повідомленні також стверджується, що настоятель громади УПЦ (МП) отець Стефан Корольчук після спілкування з начальником відділення поліції Березнівського району Андрієм Кушиком потрапив до лікарні з інсультом.

Поліція Рівненської області інцидент не коментує.

Як повідомлялося 14 квітня, у Рівненській області з церкви, громада якої проголосувала за перехід до Православної церкви України, виштовхали священика УПЦ МП.

Тим часом в прес-службі УПЦ (МП) подію назвали «черговою провокацією рейдерів з ПЦУ».

Нагадаємо, в Православній церкві України вже близько 7 тисяч парафій.

Джерело: Інтерфакс-Україна