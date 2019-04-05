У Єдиній церкві прокоментували заклик РПЦ в Україні відкликати Томос



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5 січня Варфоломій підписав Томос про автокефалію української церкви

Для відкликання Томосу про автокефалію Православної церкви України немає жодних підстав, як би цього не прагнули у Кремлі

У Православній церкві України відреагували офіційним коментарем стосовно заяви синоду Московського патріархату в Україні. Про це повідомляє прес-служба Київської митрополії Української православної церкви.

«Для відкликання Патріаршого та Синодального Томосу про автокефалію Православної церкви України немає жодних підстав, як би цього не прагнули у Кремлі і не ретранслював такі думки Московський патріархат в Україні», — йдеться в повідомленні.

Також, певні проросійські ЗМІ інформують про конфлікти, пов’язані з переходом громад, проте, є очевидним, що це не масові, а штучно створені конфлікти Російською Церквою в Україні.

У ПЦУ наголосили, що Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній неодноразово наголошував, що об’єднання українського православ’я повинно відбуватися мирно, без насильства, на Євангельських засадах любові. Події останніх місяців засвідчили, що рішення про перехід до єдиної Помісної української православної церкви ухвалюються абсолютною більшістю голосів вірян, а сам процес церковного об’єднання є мирним і реалізовується згідно чинного українського законодавства.

Раніше у Кабміні відреагували на прохання Російської православної церкви в Україні відкликати Томос.

Перед цим синод Московської церкви попросив Варфоломія відкликати з України Томос.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).