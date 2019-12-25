В уряді анонсували запровадження електронних паспортів для українців



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Е-паспорт можна буде використовувати через смартфон

Наприкінці цієї зими ми запускаємо електронний паспорт, заявив міністр Федоров

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував введення електронних паспортів для громадян країни.

Про це глава Мінцифри розповів в ефірі телеканалу «Україна».

«Ми вже домовилися, завдяки нашій міграційній службі, я їй дуже вдячний, що наприкінці цієї зими ми запускаємо електронний паспорт. І вже можна буде подорожувати по Україні, літати літаками, їздити поїздами з цим документом», – повідомив Федоров.

Е-паспорт можна буде використовувати через смартфон. Даний вид електронного документа передбачає кілька систем авторизації і пароль. З системи буде можливість швидко вийти, якщо загубиться телефон.

Оформити такий документ зможуть українці, у яких є паспорт у вигляді ID-карти або біометричний закордонний паспорт. Таких українських громадян на даний момент вже 17 мільйонів, додав Федоров.

Нагадаємо, вчора міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про запуск сервісу, який заощадить українцям купу часу.