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    Дубілет заявив про запуск сервісу, який заощадить українцям купу часу

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    <span>Дмитро Дубілет зазначив, що за допомогою сервісу check.gov.ua&nbsp;можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою</span> - Дубілет заявив про запуск сервісу, який заощадить українцям купу часу
    Дмитро Дубілет зазначив, що за допомогою сервісу check.gov.ua можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою

    Поки що до сервісу check.gov.ua підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом

    Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про запуск сервісу check.gov.ua.

    «Офіційно проголосували на засіданні Кабміну», - зазначив він у Telegram.

    За словами міністра, цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою.

    «Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток», - уточнив Дубілет.

    Як працює сервіс:

    1. Замість паперової квитанції ви надаєте просто її код.

    2. Той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.

    «До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші», - зазначив міністр.

    Дубілет зробив кілька важливих коментарів:

    - Поки що до сервісу підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.

    - Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. Я окремо напишу, коли це трапиться.

    - У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервисі. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою.

    - Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

    - Запрошую приватний бізнес також почати користуватися цим сервісом і не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції.

    «До речі, з моменту ідеї до моменту запуску сервісу пройшло трохи більше місяця», - резюмував Дубілет.

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