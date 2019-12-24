Дубілет заявив про запуск сервісу, який заощадить українцям купу часу



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Дмитро Дубілет зазначив, що за допомогою сервісу check.gov.ua можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою

Поки що до сервісу check.gov.ua підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив про запуск сервісу check.gov.ua.

«Офіційно проголосували на засіданні Кабміну», - зазначив він у Telegram.

За словами міністра, цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою.

«Зараз, якщо ви сплачуєте держпослуги (паспорт, авто, рагс тощо) — у вас вимагають квитанцію з банку. Тому ви зазвичай не можете просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток», - уточнив Дубілет.

Як працює сервіс:

1. Замість паперової квитанції ви надаєте просто її код.

2. Той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.

«До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші», - зазначив міністр.

Дубілет зробив кілька важливих коментарів:

- Поки що до сервісу підключені два банки — ПриватБанк і monobank. Інші банки підключаться найближчим часом.

- Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. Я окремо напишу, коли це трапиться.

- У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервисі. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою.

- Щоб закріпити запуск, ми запустимо гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

- Запрошую приватний бізнес також почати користуватися цим сервісом і не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції.

«До речі, з моменту ідеї до моменту запуску сервісу пройшло трохи більше місяця», - резюмував Дубілет.