Зеленський надав українське громадянство російському телеведучому



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Олексій Суханов переїхав в Україну з Росії в 2012 році

Ведучий каналу «Україна» тепер матиме український паспорт

Президент Володимир Зеленський надав українське громадянство ведучому телеканалу «Україна» Олексію Суханову, який переїхав з Росії в 2012 році, про що стало відомо з його Facebook.

«День мого щастя... Дякую, пане президенте, за ваше рішення», - написав телеведучий.

Згідно з оприлюдненими фото, указ про громадянство був підписаний ще 7 листопада. Суханов переїхав в Україну з Росії в 2012 році, ставши ведучим програми «Говорить Україна».

Ведучий каналу «Україна» Олексій Суханов народився в місті Іваново (Російська Федерація).

У 2014 році канал «Україна» повідомив, що Олексій Суханов, який на той момент уже три роки вів ток-шоу «Говорить Україна», вирішив переїхати в Україну на постійне місце проживання. Тоді також стало відомо, що він займається вивченням української мови з репетитором.

Раніше повідомлялося, що Зеленський пропонує спростити видачу громадянства. Законопроєкт був поданий в Раду 3 грудня. Документ дозволяє іноземцям не відмовлятися від свого громадянства при отриманні паспорта України.

Також проєкт закону пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для втрати громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства тощо.

Законопроєктом також пропонується внести зміни до низки законів України, передбачивши подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують бути прийнятими на державну службу, на службу до органів місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах тощо.