У Міністерстві закордонних справ відреагували на чутки про можливе скасування безвізу з ЄС



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Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць Фото: mfa.gov.ua

За 11 місяців МЗС уклало дев’ять договорів про безвізовий режим з різними державами світу

Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць заявив, що загрози скасування безвізового режиму України з Євросоюзом немає.

Про це повідомляє «Апостроф».

«Я хотів би застерегти від панічних настроїв, які час від часу спливають з надр інтернету про те, що «все пропало» і «ЄС скасує безвізовий режим». Такої загрози ми не бачимо», – запевнив Заяць.

Дипломат також розповів, що за 11 місяців МЗС уклало дев’ять договорів про безвізовий режим з різними державами світу. П’ять з них вже набули чинності.

«За 11 місяців цього року було укладено дев’ять міжнародних договорів щодо безвізового режиму поїздок з різними державами. Набули чинності п’ять міжнародних договорів. Найближчим часом ми готуємо укладення угоди про безвізові поїздки з Гренадою», – сказав Заяць.

7 грудня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче внести в оновлену Угоду про асоціацію з Євросоюзом пункт про «промисловий безвіз».

Нагадаємо, безвіз між Україною та Північною Македонію запрацює 22 грудня.

Як повідомлялося, Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму. Українцям тепер достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб без віз знаходитись на території Маршаллових островів.