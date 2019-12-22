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    Політика

    У Міністерстві закордонних справ відреагували на чутки про можливе скасування безвізу з ЄС

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    Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць&nbsp; - У Міністерстві закордонних справ відреагували на чутки про можливе скасування безвізу з ЄС
    Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць 
    Фото: mfa.gov.ua

    За 11 місяців МЗС уклало дев’ять договорів про безвізовий режим з різними державами світу

    Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць заявив, що загрози скасування безвізового режиму України з Євросоюзом немає.

    Про це повідомляє «Апостроф».

    «Я хотів би застерегти від панічних настроїв, які час від часу спливають з надр інтернету про те, що «все пропало» і «ЄС скасує безвізовий режим». Такої загрози ми не бачимо», – запевнив Заяць.

    Дипломат також розповів, що за 11 місяців МЗС уклало дев’ять договорів про безвізовий режим з різними державами світу. П’ять з них вже набули чинності.

    «За 11 місяців цього року було укладено дев’ять міжнародних договорів щодо безвізового режиму поїздок з різними державами. Набули чинності п’ять міжнародних договорів. Найближчим часом ми готуємо укладення угоди про безвізові поїздки з Гренадою», – сказав Заяць.

    7 грудня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче внести в оновлену Угоду про асоціацію з Євросоюзом пункт про «промисловий безвіз».

    Нагадаємо, безвіз між Україною та Північною Македонію запрацює 22 грудня.

    Як повідомлялося, Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму. Українцям тепер достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб без віз знаходитись на території Маршаллових островів.

    МЗС безвізовий режим ЄС паспорт Україна Олексій Гончарук
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