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    В уряді ФРН відреагували на статтю британських міністрів в німецькій пресі

    Берлін і далі налаштований на формування і утримання єдиної позиції 27 країн ЄС
    Речник німецького уряду Штефан Зайберт прокоментував статтю двох британських міністрів в виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung щодо проблем Brexit у відповідь на прохання журналістів. Міністр фінансів Філіп Хаммонд і Міністр питань Brexit Девід Девіс, які сьогодні перебували в Берліні для зустрічі із німецькими бізнесенами, в тому числі закликали
    • Сьогодні, 17:37
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    Речник німецького уряду Штефан Зайберт
    Речник німецького уряду Штефан Зайберт

    Берлін і далі налаштований на формування і утримання єдиної позиції 27 країн ЄС

    Речник німецького уряду Штефан Зайберт прокоментував статтю двох британських міністрів в виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung щодо проблем Brexit у відповідь на прохання журналістів.

    Міністр фінансів Філіп Хаммонд і Міністр питань Brexit Девід Девіс, які сьогодні перебували в Берліні для зустрічі із німецькими бізнесенами, в тому числі закликали німецький уряд досягнути взаємовигідної угоди щодо майбутнього формату відносин Лондона і Брюсселя.

    За його словами Берлін налаштований на збереження єдності серед 27 членів у переговорах щодо виходу Великої Британії із ЄС. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters

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