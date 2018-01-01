В уряді ФРН відреагували на статтю британських міністрів в німецькій пресі
- Сьогодні, 17:37
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Речник німецького уряду Штефан Зайберт
Берлін і далі налаштований на формування і утримання єдиної позиції 27 країн ЄС
Речник німецького уряду Штефан Зайберт прокоментував статтю двох британських міністрів в виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung щодо проблем Brexit у відповідь на прохання журналістів.
Міністр фінансів Філіп Хаммонд і Міністр питань Brexit Девід Девіс, які сьогодні перебували в Берліні для зустрічі із німецькими бізнесенами, в тому числі закликали німецький уряд досягнути взаємовигідної угоди щодо майбутнього формату відносин Лондона і Брюсселя.
За його словами Берлін налаштований на збереження єдності серед 27 членів у переговорах щодо виходу Великої Британії із ЄС. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.