В Ужгороді арештували організатора підриву угорського центру



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Фото: Прес-служба прокуратури Закарпатської області Підрив будівлі «Товариства угорської культури Закарпаття» стався 27 лютого

37-річного зловмисника затримали на Дніпропетровщині

В Ужгороді взято під варту організатора підриву будівлі «Товариства угорської культури Закарпаття», який стався 27 лютого.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

«8 серпня оперативними працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури області на Дніпропетровщині затримано організатора даного злочину. 9 серпня 37-річному підозрюваному у вчиненні особливо тяжкого злочину з метою провокації міжнародного ускладнення обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави», - заявили в прокуратурі.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Як відомо, у травні слідчим відділом СБУ в Закарпатській області завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох нападників на «Товариство угорської культури Закарпаття».

Дії підозрюваних кваліфіковані, як підготовка до диверсії (ст. 14, ст. 113 КК України), теракт (ч. 2 ст. 258 КК України), придбання, перевезення вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України) та умисне пошкодження майна, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, 27 лютого в м. Ужгород на Православній набережній близько 3 години ночі здетонував саморобний вибуховий пристрій, який попередньо встановив один із злочинців. У результаті були пошкоджені вікна та фасад будівлі та повністю знищено майно в офісі.