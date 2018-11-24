В Ужгороді до роковин Голодомору встановили п'ятиметрову «Свічу пам’яті»



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Скульптура сягає у висоту 5 з половиною метрів Фото: Радіо Свобода

Бронзовий монумент зображує жінку, яка простягає до неба складені у молитві руки.

В Ужгороді 24 листопада відкрили монумент жертвам Голодомору. Композицію «Свіча пам’яті» авторства скульптора Ігора Гречаника розташували неподалік площі Народної.

Закарпаття до сьогодні було єдиною областю, де не було встановлено меморіального знаку жертвам Голодомору.

Проект киянина Ігора Гречаника став переможцем конкурсу, який оголошувала обласна влада. Робота над скульптурою тривала майже рік.

Бронзовий монумент заввишки 5,5 метрів зображує жінку, яка простягає до неба складені у молитві руки. Монумент підсвічується зсередини, позаду висіяли ділянку озимої пшениці.

Ще до відкриття пам’ятника, ужгородці активно обговорювали його вигляд у соціальних мережах, адже затверджений проект дещо відрізнявся від остаточної роботи скульптора.

«Змінилась трохи фактура, вона більш напружена, більш драматична. І це найголовніша праця мого життя», – прокоментував свою роботу Ігор Гречаник.

Після освячення пам’ятника представниками різних релігійних конфесій ужгородці поклали до підніжжя колоски пшениці та запалили свічки, долучившись до загальнонаціональної акції «Запали свічку».

Нагадаємо, до акції «Запали свічку пам'яті» на честь 85-их роковин Голодомору вже долучилося 70 країн, а загалом акція пройде у 85 країнах на всіх континентах.

Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

Джерело: Радіо Свобода