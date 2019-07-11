Розстріл вантажівки ЗСУ: Розенко закликав відсторонити очільника Донецької області



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10 липня внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув український військовий

Розенко вважає, що на Донеччині тепер пожинають «перші плоди кулуарності, непрозорості та непрофесійності в кадрових рішеннях»

Віцепрем'єр Павло Розенко закликав президента Володимира Зеленського відсторонити від посади очільника Донецької області Павла Кириленка, під час супроводу якого в зоні Операції об’єднаних сил загинув військовий.

Про це Розенко написав в Facebook.

«Вважаю, що голова Донецької ВЦА Павло Кириленко має бути негайно відсторонений президентом Володимиром Зеленським від посади на час проведення розслідування. Пожинаємо перші плоди кулуарності, непрозорості та непрофесійності в кадрових рішеннях?» - зазначив Розенко.

Як повідомляв Главком, 10 липня внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув український військовий, ще один отримав поранення середньої важкості.

Слід зазначити, що трагедія сталася, коли новопризначений глава Донецької ОДА Павло Кириленко їхав на лінію розмежування, не попередивши силовиків.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у «нормандському форматі».

У мережі оприлюднили фото розстріляного бойовиками КрАЗу.

Нагадаємо, президент Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР». Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.