З’явилися фото розстріляної бойовиками вантажівки Збройних сил України



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Вантажівка ЗСУ після обстрілу Фото: Дмитро Мороз, Facebook

Окупанти влучили у КрАЗ українських військових з керованої ракети

У мережі оприлюднили фото КрАЗу влучання керованої ракети бойовиків, внаслідок чого загинув один український військовий, ще один отримав поранення середньої важкості.

Фото розмістив у Facebook журналіст Дмитро Мороз.

«Це той самий КрАЗ Збройних сил України, де загинув один український воїн, ще один отримав поранення. Як відомо вже, це сталося в районі Гранітного на Приазов'ї. Дуже неприємне місце, де навіть діюча середня школа як на долоні у російських найманців», - написав журналіст.

Як повідомляв Главком, сьогодні внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один український військовий. Ще один отримав поранення середньої важкості. Слід зазначити, що новопризначений глава Донецької ОДА Павло Кириленко не попереджав силовиків про те, що збирається їхати на лінію розмежування

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у «нормандському форматі».